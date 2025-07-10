الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

رئيس الاتحاد الإيطالي: انتقال ريتيجي إلى الدوري السعودي أمر مخيب

ريتيجي، فيتو
ريتيجي، فيتو

وجه جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تحذيرًا من أن الانتقال القريب للمهاجم ماتيو ريتيجي من نادي أتالانتا إلى فريق القادسية السعودي، يعني أن اللاعب لن يكون الخيار الأول في منتخب إيطاليا.

القادسية ينهي اتفاقه لضم ريتيجي من أتالانتا

وتشير مصادر عديدة إلى أن القادسية اتفق مع أتالانتا على دفع 67 مليون يورو، شاملةً المكافآت، على أن يتقاضى ريتيجي راتبًا ضخمًا، يُقدر بـ16 مليون يورو سنويًا.

رئيس الاتحاد الإيطالي ينتقد انتقال ريتيجي للقادسية السعودي

وعن ذلك، قال جرافينا، اليوم الخميس، خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة لـ ريتيجي.. كما أنه من المخيب خسارة لاعبين كان لهم تأثير كبير في المنتخب".

وأضاف: "من الواضح أننا سنواصل متابعة تطوره، لكن يجب أن تفهموا أنه، بالنسبة لنا، تُحدث المنافسة في الدوري الإيطالي فارقا كبيرا في الحفاظ على اللياقة البدنية.. إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا، وللأسف مثل غيره من اللاعبين، سيغادر دورينا، ونأمل أن يعتنوا به بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع: "هذه آثار العولمة وأحد جوانبها السلبية.. لا يمكننا وضع قيود على السوق الحرة، فهذه مبادئ اقتصاد كرة القدم، وعلينا احترامها".

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