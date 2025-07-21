محافظ دمياط يعلن انطلاق أول بطولة مفتوحة للشطرنج (صور)

تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط صباح اليوم، مركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك برفقة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة.

بطولة الشطرنج تنطلق بمشاركة واسعة من شباب دمياط

واستهل المحافظ جولته بإعلان انطلاق فعاليات بطولة دمياط المفتوحة للشطرنج والتي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمشاركة عدد كبير من شباب المحافظة.

ووجه المحافظ التحية للمشاركين ولجنة التحكيم وحرص على متابعة مجريات البطولة التي تأتي ضمن جهود الوزارة لاستقطاب الشباب وتنمية مهاراتهم المختلفة خصوصا النشء.

محافظ دمياط يعلن انطلاق أول بطولة مفتوحة للشطرنج خلال جولة تفقدية بمركز التنمية الشبابية

درع تذكاري تقديرا لدعم منظومة الشباب والرياضة

خلال الفعالية تسلم محافظ دمياط ونائبته درعا تذكاريا من مدير مديرية الشباب والرياضة تقديرا لدورهما في دعم القطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة.

جولة تفقدية لملعب الاكريليك والاحتفاء بفريق كرة اليد

كما تفقد المحافظ ملعب الاكريليك الثلاثي الجديد، والذي تم تنفيذه مؤخرا بالمركز وأشاد بجودة التنفيذ والمعايير الفنية المطبقة.

والتقى بفريق كرة اليد الذي حصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية العام الماضي، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أعضائه.

بحث فرص استثمارية جديدة وتعزيز مكانة دمياط الرياضية

وناقش المحافظ خلال الجولة فرص تعظيم الاستفادة من إمكانيات المركز، مؤكدا على أهمية وضع تصور شامل لتطويره ليصبح مركزا رياضيا متكاملا.

وأكد أن دمياط تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مقرا دائما للبطولات الرياضية في منطقة الدلتا، مشيرا إلى دعم المحافظة لكافة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تستهدف الشباب وتنمية مهاراتهم.

ارتباط بالخطط التنموية وانطلاق مبادرة مواهب دمياط

ولفت المحافظ إلى أن الزيارة تزامنت مع انطلاق مبادرة مواهب دمياط التي تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مختلف المجالات.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من الفعاليات والبرامج الجديدة التي تعكس رؤية المحافظة في دعم وتمكين الشباب، والعمل في جميع الاتجاهات لتعزيز قدراتهم ومشاركتهم في مسيرة التنمية.

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