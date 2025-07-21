محافظ دمياط يلتقي مجموعة من الشباب ضمن فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الحوار (صور)

أطلق الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، فعاليات اللقاء الثاني من ملتقى شباب دمياط الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة تحت شعار “معا نبني مستقبل أفضل لأبناء دمياط”.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد كبير من شباب المحافظة.

المحافظ يؤكد دعم الدولة لتمكين الشباب

في كلمته خلال اللقاء، أعرب محافظ دمياط عن سعادته بمشاركة شباب المحافظة في هذه الفعالية، مشيرا إلى أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لأي وطن.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

تعاون وثيق بين المحافظة ووزارة الشباب

استعرض المحافظ نتائج التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والذي أسفر عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، مشيرا إلى أن دمياط تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة شبابها الواعد.

محافظ دمياط يلتقي شباب المحافظة في النسخة الثانية من ملتقى الحوار، فيتو

حوار مفتوح مع الشباب واستماع للمقترحات

شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين محافظ دمياط وشباب الحضور، حيث حرص المحافظ على الرد على تساؤلاتهم ومقترحاتهم، مؤكدا استعداده الدائم للتواصل المباشر مع الشباب والاستفادة من رؤاهم وأفكارهم.

وأعلن خلال اللقاء عن فتح باب المشاركة أمام شباب دمياط في النسخة الثانية من مهرجان دمياط المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل؛ بما يعزز الترويج للمحافظة على المستويين المحلي والدولي.

مبادرة مواهب دمياط تتصدر المشهد

من جانبها، عبرت نائب المحافظ المهندسة شيماء الصديق عن سعادتها بانطلاق الملتقى بالتزامن مع مبادرة مواهب دمياط والتي تهدف إلى اكتشاف ودعم الطاقات الشابة في مختلف المجالات.

ودعت الشباب والموهوبين إلى المشاركة الفعالة في المبادرة التي تم الإعلان عن تفاصيلها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، مؤكدة إتاحة فرص لعرض مواهبهم ضمن فعاليات مهرجان دمياط.

كما أشارت إلى توفير عضويات مجانية للموهوبين رياضيا في الأندية بالمحافظة.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد فوزي محافظ دمياط ونائبته، مؤكدا أن قطاع الشباب والرياضة يشهد طفرة كبيرة بفضل التعاون البناء بين المحافظة والوزارة.

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز روح المشاركة والانتماء لدى الشباب وتمكينهم من المساهمة في رسم ملامح المستقبل.

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