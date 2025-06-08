أسعار الإسكوتر الكهربائي الجديد 2025

انتشرت في الفترة الأخيرة زيادة في الإقبال على شراء الإسكوتر الكهربائي (عجلة) بأنواعه المختلفة وذلك لأنها تسهل الحركة والسير على الطرق.

ويعد الإسكوتر الكهربائي من وسائل النقل الجديد التي تحظى باهتمام عدد كبير من الشباب الذي يستخدمها للتنقل والترفيه في المناطق خاصة المناطق ذات الشوارع الصغيرة وتتراوح أسعار الإسكوتر الجديد سعر يتراوح ما بين 18 إلى 21 ألف جنيه.

وترصد "فيتو" أبرز أسعار الإسكوتر الكهربائي عجلة

يأتي النوع الأول من الإسكوتر الكهربائي سعر 18 ألف جنيه.

بينما يسجل الفئة الأعلى (ليثيوم) سعر 21 ألف جنيه.

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