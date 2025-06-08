الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الإسكوتر الكهربائي الجديد 2025

الإسكوتر الكهربائي،
الإسكوتر الكهربائي، فيتو

انتشرت في الفترة الأخيرة زيادة في الإقبال على شراء الإسكوتر الكهربائي (عجلة) بأنواعه المختلفة وذلك لأنها تسهل الحركة والسير على الطرق.

ويعد الإسكوتر الكهربائي من وسائل النقل الجديد التي تحظى باهتمام عدد كبير من الشباب الذي يستخدمها للتنقل والترفيه في المناطق خاصة المناطق ذات الشوارع الصغيرة وتتراوح أسعار الإسكوتر الجديد سعر يتراوح ما بين 18 إلى 21 ألف جنيه.

وترصد "فيتو" أبرز أسعار الإسكوتر الكهربائي عجلة

يأتي النوع الأول من الإسكوتر الكهربائي سعر 18 ألف جنيه.

بينما يسجل الفئة الأعلى (ليثيوم) سعر 21 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكوتر الكهربائي اسعار السكوتر السكوتر الكهربائي

الأكثر قراءة

درجات الحرارة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مصر

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار الفراخ اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى

نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس

أخبار مصر: الأرصاد تحذر من الرمال والأتربة، ممدوح عباس يعلن تنحيه عن دعم الزمالك، احتجاجات لوس أنجلوس تجتاح أمريكا

سعر السمك اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى

المصري يطالب بالحصول على الكارت الذهبي

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية