بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية تعزيزا للشمول المالي والقضاء على عمل الأطفال

قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك ضمن إطار مشروعات المنظمة لمكافحة عمل الأطفال،حيث قامت هند فهمى - رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر بتوقيع بروتوكول التعاون مع إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات بنك مصر ومنظمة العمل الدولية وممثلي السفارة الإيطالية وسفارة سلوفينيا بجمهورية مصر العربية، في اطار خطة لدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والقضاء على عمل الأطفال،.



هذا ويستهدف البروتوكول تعزيز جهود الشمول المالي من خلال محو الأمية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لأفراد أسر المزارعين والعاملين في الصناعات الصغيرة، وذلك للإسهام في معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في مصر، هذا بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال من خلال إقامة مشروعات مدرة للدخل وذلك للقضاء على عمل الأطفال مع التركيز على المناطق الريفية.

وبموجب هذا البروتوكول سيتم استهداف نحو 5,000 مستفيد في محافظات أسيوط والقاهرة والغربية والقليوبية؛ وهم من سبق لهم المشاركة في برنامج النساء يمضين قدمًا - لدعم ريادة الأعمال والذي تنفذه منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى أسر الأطفال المنخرطين في العمل.

تدعيم الجهود التي بذلتها مصر في إطار القضاء على عمل الأطفال



وأكدت هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي لتدعيم الجهود التي بذلتها مصر في إطار القضاء على عمل الأطفال، وتعزيز أهداف رؤية مصر 2030، وأفادت أن هذا التعاون يعد نموذجًا فعالًا للتكامل بين المؤسسات المصرفية والمنظمات الدولية نحو تعزيز جهود الشمول المالي، بما يٌسهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة اقتصاديًا، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الأطفال ويعزز من فرص القضاء على عمل الأطفال بشكل مستدام.

وأضافت: “نؤمن في بنك مصر بأن التنمية تبدأ من الاستثمار في الإنسان، ومن هنا تأتي أهمية هذا التعاون الذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال الدعم الاقتصادي والمعرفي، وفتح آفاق جديدة للأمل والعمل، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا".

محفظة متنامية من المشاريع التي تستهدف مكافحة عمل الأطفال في مصر



وصرح ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر أفخر بأن منظمة العمل الدولية لديها الآن محفظة متنامية من المشاريع التي تستهدف مكافحة عمل الأطفال في مصر، بما في ذلك مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة وفي الشوارع من خلال دعم تنفيذ الخطة الوطنية في مصر، ومن خلال هذه المشاريع تم دعم آلاف الأطفال للعودة إلى المدارس، واكتسبت الأسر ولا سيما النساء فرص دخل جديدة من خلال برامج التدريب وريادة الأعمال، وقد تحسنت ظروف العمل في القطاعات الأولى بالدعم من الزراعة إلى الصناعات الصغيرة وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الشراكات القوية مع شركاء التنمية الوطنيين والدوليين.



ونحن فخورون اليوم بإطلاق شراكات جديدة مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي للأسر الأولى بالرعاية ومعالجة الدوافع الاقتصادية لعمل الأطفال، ومع سفارة سلوفينيا للدعم الاقتصادي والاجتماعي للأسر من خلال الأنشطة المدرة للدخل والصديقة للبيئة والمراعية للنوع الاجتماعي لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بين الفتيات والفتيان.



هذا ويعمل بنك مصر جاهدًا على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل، وتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على الأفراد؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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