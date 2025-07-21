مصمم الأزياء نيكولا جبران في ضيافة رضوى الشربيني الأربعاء

تستضيف الإعلامية رضوى الشربيني في حلقة يوم الأربعاء المقبل من برنامجها "هي وبس" على قناة "dmc"، مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران.

مستجدات عالم الموضة

ويتحدث نيكولا جبران خلال اللقاء الذي يذاع في تمام الحادية عشر مساء عن مستجدات عالم الموضة والأزياء وأبرز التصميمات الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها الحوار.

ويُسلط برنامج "هي وبس" الضوء على قضايا المرأة ومناقشة همومها وتطلعاتها، مع إضافة فقرات وأفكار مبتكرة تهدف إلى جذب فئة أكبر من المشاهدين وإثراء الحوار بطريقة عصرية.

كما يقدم البرنامج محتوى وفقرات عديدة تهدف إلى مخاطبة تطلعات المرأة العربية ومناقشة مختلف قضاياها من زوايا مختلفة.

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