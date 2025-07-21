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إدارة طوخ التعليمية بالقليوبية تواصل اكتشاف الموهوبين عبر مركز القدرات

تنمية مواهب الطلاب
تنمية مواهب الطلاب بادارة طوخ التعليمية،فيتو

نظمت إدارة طوخ التعليمية القليوبية فعالية لتنمية مهارات الأطفال واكتشاف المواهب والمبدعين في مجال التنمية الفنية، عبر مركز تنمية قدرات المبدعين في مجال التنمية الفنية بتعاون واستضافة من مدرسة الشهيد محمد عبدالحميد حسن الرسمية لغات بطوخ.

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مواهب متميزة، إدارة طوخ التعليمية تواصل اكتشاف الموهوبين 

تأتي الفاعلية برعاية مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية حضور حسام الدين زهدي مدير عام الإدارة، والأستاذ الصياد عبد العزيز الزهوي وكيل الإدارة، والأستاذ محمد منصور مدير الشؤون التنفيذية، والأستاذ عادل عبد الغفار موجّه أول علم النفس.

تهدف الفعالية إلى اكتشاف مواهب الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم وميولهم الفنية. وقد بدأت هذه الدورة التدريبية في 1 يونيو 2025، وستستمر حتى نهاية الإجازة الصيفية.

وتتضمن الدورة برامج تعليم التعبير الفني، والتصميم الفني، والأشكال الفنية، والنحت، والنسيج، والطباعة، والتصوير، وأن الدورة مناسبة لجميع المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية

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