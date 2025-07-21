الإثنين 21 يوليو 2025
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ورش عمل مكثفة لمديري المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد بدمياط

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ورش عمل موسعة لمديري المدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي الجديد. 

وكيل الوزارة يستعرض التجارب ويشدد على التطوير المستمر

أدار الورش ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بحضور عصام الراوي مدير عام الإدارة، وأشرف الدنون وكيل الإدارة. 

واستعرض وكيل الوزارة خلال اللقاءات حصاد العام الدراسي الماضي، محللا أبرز الإيجابيات والسلبيات، مؤكدا على أهمية الاستفادة من التجارب وتجنب تكرار الأخطاء.

اجتماع لمديري المدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية
اجتماع لمديري المدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية

وشدد عمارة على أن نجاح المنظومة التعليمية مرهون بالقدرة على التطوير المستمر والعمل بروح الفريق، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق مصلحة الطلاب والارتقاء بمستواهم الأكاديمي والمهاري.

نقاشات تفاعلية وتوصيات داعمة للعملية التعليمية

الورش تضمنت مناقشات تفاعلية وحوارات مفتوحة بين وكيل الوزارة ومديري المدارس، تم خلالها تبادل الرؤى حول آليات دعم المعلمين وتفعيل الأنشطة المدرسية.

وأوصت اللقاءات بضرورة اعتماد أساليب تعليمية مبتكرة تشجع على التفكير النقدي والإبداعي، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة للطلاب.

رؤية تعليمية تتماشى مع متطلبات العصر

وتعكس هذه الورش مدى التزام مديرية التربية والتعليم بدمياط برؤية وزارة التعليم في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة الأداء، بما يضمن إعداد جيل من الشباب القادر على التفاعل مع معطيات العصر والمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

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