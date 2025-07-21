سيف الجزيري يرفض جميع الحلول الودية للرحيل عن الزمالك

رفض سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كل العروض الودية من أجل فسخ عقده والرحيل عن الأبيض.

سيف الجزيري

وكان جون إدوارد يسعى لفسخ عقد سيف الدين الجزيري بالتراضي ودفع جزء من مستحقاته إلا أن اللاعب التونسي طلب قيمة عقده حتى نهايته الذي ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل.

ويريد جون إدوارد رحيل سيف الجزيري من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر للمنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل في ظل الصفقات القوية التي أبرمها النادي بالفعل.

واقترب نادي الزمالك من إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بضم الفرنسي تيدي أوكو جناح نادي لوزيرن السويسري.

اتفاق شبه نهائي بين الزمالك والفرنسي تيدي أوكو

وعلم موقع "فيتو" أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، نجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية لانتقاله إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كما وصلت المفاوضات بين الزمالك ونادي لوزيرن إلى مراحل متقدمة، حيث يتم حاليا الاتفاق على التفاصيل المالية وآلية سداد الصفقة.

صفقات الزمالك الجديدة

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وادم كايد لمدة 3 مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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