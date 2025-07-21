الهلال الأحمر بالقليوبية يعقد يومًا تدريبيًا لتعزيز القدرات في حالات الطوارئ (صور)

نظّمت جمعية الهلال الأحمر اليوم بالقليوبية يومًا تدريبيًا تعريفيًا، استهدف مجموعة من المتطوعين الجدد والقدامى، بهدف رفع وعيهم ومعرفه القدره علي التدخل السريع أثناء الأزمات والكوارث.

تضمّن اليوم التدريبي تعريف المشاركين من قبل مصطفي محي المدير التنفيذي للهلال بتاريخ نشأة الهلال الأحمر ومبادئه الأساسية، وشرح قواعد السلوك التي يجب الالتزام بها، والقوانين المنظمة لعمل المتطوعين وحقوقهم وواجباتهم.

كما ضم التدريب ايضا محاور عملية عن مبادئ التدخل أثناء الطوارئ وأساسيات الإسعافات الأولية، لتأهيل المتطوعين للتعامل مع الإصابات وإنقاذ الأرواح في الوقت الحرج.

جاء هذا اليوم التدريبي ضمن خطة الهلال الاحمر القليوبية لرفع كفاءة الكوادر الشبابية وتأهيل فرق متطوعة قادرة على تقديم المساعدة وقت الحاجة، والمساهمة الفعّالة في خدمة المجتمع وقت الأزمات.

اليوم التعريفي للهلال الاحمر بالقليوبية،فيتو

اليوم التعريفي للهلال الاحمر بالقليوبية،فيتو

اليوم التعريفي للهلال الاحمر بالقليوبية،فيتو

اليوم التعريفي للهلال الاحمر بالقليوبية،فيتو

اليوم التعريفي للهلال الاحمر بالقليوبية،فيتو

اليوم التعريفي للهلال الاحمر بالقليوبية،فيتو

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