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محافظات

محافظ القليوبية يناقش إنشاء كوبري "عبودة" بشبين القناطر

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع،فيتو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة البدء في إنشاء كوبري عبودة بمدينة شبين القناطر على ترعة الشرقاوية، وحضر الاجتماع اللواء نصر البسيوني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

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يأتي هذا المشروع في إطار الأهمية الحيوية للكوبري، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا يربط بين قرية مشتول السوق ومدينة شبين القناطر، ويخدم آلاف المواطنين يوميًا، حيث يعاني الكوبري الحالي من تشوهات وتشققات تهدد استقراره، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا لإزالته، وإنشاء كوبري جديد بديلا له لتجنب أي خسائر محتملة في الأرواح.

وأكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع أن المحافظة أسندت مهمة التنفيذ إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نظرًا لخبرتها الكبيرة في هذا المجال على مستوى محافظات مصر، وخاصة في القليوبية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تنتهي مديرية الري بالمحافظة من تسليم الرسومات الهندسية للكوبري إلى الهيئة الهندسية خلال أيام قليلة، تمهيدًا لبدء التنفيذ.

ووجه المحافظ بعمل دراسة مرورية شاملة لإيجاد تحويلات مرورية بديلة خلال فترة التنفيذ، مع توفير خدمة مرور على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبات وتيسير الحركة المرورية، كما وجه رئيسة مدينة شبين القناطر بتوفير مكان للشركة المنفذة لعمل التشوينات (تخزين المواد والمعدات) الخاصة بالكوبري لتسهيل سير الأعمال. إضافة إلى ذلك، تم التنسيق مع جميع شركات المرافق بالمحافظة للتأكد من عدم وجود أي عوائق تعترض التنفيذ، سواء في شبكات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، أو التليفونات.


وأوضح المهندس أيمن عطية أن هذا المشروع يتماشى ويخدم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر الخيرية حيث يعبر هذا الكوبري الاف المواطنين من مدينة شبين القناطر والقرى المجاورة من محافظة الشرقية.

 

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، المهندس محمود القوني وكيل وزارة الري بالقليوبية، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيسة مدينة شبين القناطر.

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القناطر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية القليوبية

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