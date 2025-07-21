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خارج الحدود

بيان مشترك لـ 25 دولة صادر عن بريطانيا: يجب إنهاء حرب غزة فورًا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال بيان مشترك لـ٢٥ دولة صادر عن حكومة بريطانيا: إن مقترح نقل الفلسطينيين إلى مدينة الإنسانية غير مقبول تماما، داعيا الأطراف لحماية المدنيين والوفاء بالتزامات القانون الدولي.

وأضاف بيان مشترك لـ٢٥ دولة: "ندعو إسرائيل لتمكين الأمم المتحدة والمنظمات للقيام بعملها.. ندعو حكومة إسرائيل لرفع القيود عن تدفق المساعدات فورا.. على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.. حرمان إسرائيل المدنيين من المساعدات الأساسية غير مقبول".

وتابع البيان: "قتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء السعي للحصول على مساعدات مروع.. نموذج حكومة إسرائيل بتقديم المساعدات خطير ويؤجج عدم الاستقرار.. معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة.. يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

 

قالت وزارة الصحة في غزة صباح السبت إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

 

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.
 

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في القطاع منذ بداية العام.

نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة

 

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

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