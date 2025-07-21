الإثنين 21 يوليو 2025
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حوادث

القبض على صانعة محتوى بتهمة التشهير بمسئولين على مواقع التواصل

ضبط صانعة محتوى
ضبط صانعة محتوى

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على صانعة محتوى، عقب تلقي بلاغ من موظف حكومي، يتضرر فيه من قيامها ببث مقاطع فيديو تتضمن عبارات تشهير وإساءة لمسئولين بإحدى الجهات الحكومية، وذلك عبر قناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

ضبط صانعة محتوى
ضبط صانعة محتوى

 

تفاصيل البلاغ والتحريات

 

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغًا من أحد الموظفين الحكوميين، يُفيد بتضرره من سيدة تقوم ببث محتوى مرئي، يحتوي على إساءة وتشهير بمسئولي الجهة التي يعمل بها.

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وبإجراء التحريات اللازمة، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وتم القبض عليها.

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اعترافات المتهمة

 

بمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها كانت تهدف إلى زيادة المشاهدات والتفاعل على قناتها لتحقيق مكاسب مادية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

 إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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