الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بإحدى القرى السياحية فى مطروح

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل إحدى القرى السياحية بمحافظة مطروح، حيث تبادل أطراف الواقعة الضرب والتراشق، ما أثار استياء المواطنين ورواد مواقع التواصل.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الحادث، وتوصلت التحريات إلى حدوث مشاجرة داخل إحدى القرى السياحية، بين الطرف الأول: 5 أشخاص يعملون بأحد المقاهي داخل القرية والطرف الثاني: 4 أشخاص، أحدهم أصيب بجرح قطعي.

وأشارت التحريات، بان نشبت المشاجرة بعد أن وقف الطرف الثاني أمام المقهى مما أعاق حركة العاملين، وعند محاولة معاتبتهم تطور الأمر إلى تراشق بالألفاظ، ثم الاعتداء بالضرب، والحجارة، والزجاجات الفارغة، وصولًا إلى إصابة أحد أفراد الطرف الثاني بسلاح أبيض كان بحوزة أحد أفراد الطرف الأول.

التحرك الأمني

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة في حينه والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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