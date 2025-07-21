زغلول صيام يكتب: عندما يتعاقد الزمالك مع طبيب أجنبي.. يبقي مش ناقص غير إننا نتعاقد مع عمال غرفة الملابس أجانب؟!

طالعت اليوم خبرا مفاده أن فريق الكرة بنادي الزمالك، يترقب وصول رئيس الجهاز الطبي الأجنبي المزمع التعاقد معه ….أصابتني الصاعقة من الحالة التي وصلنا إليها بعد أن نفضت الدولة يدها من عالم كرة القدم المصري

طبيب أجنبي يعني حضرتك بتهد كل الكفاءات الموجودة في مصر، ممن شهد لهم القاصي والداني بالمهارة والكفاءة وتعليمهم المتميز ….طبيب أجنبي ليه ؟!

الشكوك تساورني كثيرا في أن هناك مخططا لوأد كل الكفاءات الفنية في جميع المجالات، بسبب السبوبة والعملة الصعبة في قطاع يعلم القاص والداني أن رائحته باتت تزكم الأنوف … تخيل يامؤمن أننا في فترة سابقة كنا نتعاقد مع مدرب أجنبي بمفرده، ثم تطور الأمر أن الاجنبي عايز واحد بلدياته يونسه حتي وصلنا إلي أن الجهاز الفني الأجنبي أصبح يضم خمسة أفراد ….نايمين ….واكلين ….شاربين علي حساب صاحب المحل.

وأصبح الأجنبي يضع شروطه ، لازم مخطط أحمال أجنبي رغم أن لدينا مخططين أحمال علي أعلي مستوي، ثم مدربين حراس مرمي، ولدينا في مصر من يشار لهم بالبنان ….ثم كانت الطامة الكبري في طبيب أجنبي !

نعم هي ظاهرة عامة في كل الأندية التي تتعاقد مع أجانب، ولكن الزمالك -في غيبة مجلس الإدارة وأصبحت الكرة في يد المهيمن علي الأمور (سي جون ) - حب يجود ويطلب طبيب أجنبي ولم يعد ناقص غير إننا نستورد عمال غرفة الملابس من الخارج !!!

مال الأندية في المقام الأول هو مال عام، سواء رضينا أم أبينا ولكنه يظل مبعثرا لاسيما وأن هناك أزمة في العملة الصعبة.

أصبحت علي يقين أن هناك عبثا كاملا في شئون كرة القدم المصرية في غيبة الأجهزة الرقابية بعد أن أصبحت العملة الصعبة سهلة وميسرة مع الأندية وتشتري أجانب بالدولار وحالهم لا يختلف كثيرا عن البضاعة المحلية وأصبح الخواجة مطلبا …سواء في رئيس لجنة حكام أو استيراد حكام أجانب !!

لا أحد يستطيع أن يواجه ويقف في وجه هؤلاء

ملحوظة أخيرة ……

الزمالك بطريقة جون لن يزيد ترتيبه عن الثالث أو الرابع في أحسن تقدير ….كله بيهلل للصفقات رغم إن معظمها جاء من أندية كانت تعاني الهبوط أو من أندية أصحاب مراكز شرفية.

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