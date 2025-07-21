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رئيس الشئون الدينية التركي يزور الجامع الأزهر (صور)

رئيس الشئون الدينية
رئيس الشئون الدينية التركي يزور الجامع الأزهر
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استقبل الجامع الأزهر الشريف، اليوم، سماحة الدكتور علي أرباش، رئيس الشئون الدينية برئاسة الجمهورية التركية، والوفد المرافق له.

 

رئيس الشئون الدينية التركي يزور الجامع الأزهر

وأثناء زيارته للجامع الأزهر، تفقد الدكتور أرباش، الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، شاهد خلالها حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ودروس العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر. 

كما استمع إلى شرح تفصيلي لهذه الأنشطة، معبرًا عن امتنانه لما يقدمه الجامع الأزهر من خدمات كبيرة  للمسلمين، مختتمًا زيارته بإطلالة على تاريخ الجامع المعمور.

وكان في استقبال رئيس الشئون الدينية، الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، حيث قاما بجولة تعريفية داخل أروقة الجامع الأزهر الشريف، استعرض خلالها د. عودة تاريخ الجامع الأزهر العتيق الذي يعود بناؤه لأكثر من ١٠٨٠ عامًا، قام خلالها بنشر رسالة الإسلام السمحة في مشارق الأرض ومغاربها.

وأعرب الدكتور أرباش، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة وامتنانه لإدارة الجامع الأزهر الشريف، لما لمسه من حفاوة الاستقبال، وما شاهده من أنشطة علمية ودينية متعددة داخل الجامع الأزهر، كما نقل تحيات الشعب التركي إلى مصر. 

ولفت خلال كلمته التي وجهها إلى دارسي رواق العلوم الشرعية والعربية، إلى أن كثير من الطلاب بدولة تركيا شرفوا بالدراسة على أيدي علماء الأزهر الشريف، الذين شاركوا خبراتهم العلمية وأفادوا الدارسين من شتى بقاع العالم.

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