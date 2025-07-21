بعد قليل، أولى جلسات محاكمة قاتل خالته في الإسماعيلية

تبدأ محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع المحاكم، أولى جلسات محاكمة "أحمد ع ف ف" المتهم بقتل خالته المُسنة بالإسماعيلية.

العثور على جثمان سيدة مسنة

وتعود أحداث الواقعة قبل بضعة أشهر مضت عندما عثر أهالي منطقة شارع المستشفى التابعة لدائرة قسم ثان في محافظة الإسماعيلية، على جثمان سيدة مسنة داخل مسكنها في ظروف غامضة.

التصريح بدفن الجثمان

وكانت نيابة ثان في محافظة الإسماعيلية، قد صرحت بدفن جثمان سيدة مسنة لقيت مصرعها على يد مجهول تسلل إلى مسكنها بغرض السرقة، وذلك بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.



اخطار بمصرع سيدة

و تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على سيدة عجوز وهي جثة هامدة داخل مسكنها، يبدو عليها آثار تعدى، مع ووجود بعثرة في الشقة تشير إلى أن دافع الجريمة بغرض السرقة.





وخلال الفحص المبدئي تبين العثور على جثة سيدة مسنة في السبعينات من عمرها، مسجاة على الأرض داخل شقتها ويبدو أنها تعرضت للعنف من قبل شخص ما.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قد وجه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن المنشاوي مفتش مباحث المدينة، والمقدم أنور القاضي رئيس وحدة مباحث قسم ثان، بسرعة كشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم ثان الإسماعيلية أن وراء ارتكاب الجريمة شخص تسلل إلى مسكن السيدة بغرض السرقة، وأن المجني عليها كانت معلوم عنها تملكها لبعض المشغولات الذهبية.

ووجه العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، والعميد حمدي صبري رئيس مباحث الأمن العام، بسرعة تكثيف الجهود وضبط الجاني، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



ومن جانبه أكد تامر كساب نجل السيدة "رجاء كساب" والتي لقيت مصرعها داخل مسكنها بالإسماعيلية، أن مرتكب الواقعة هو نجل شقيقتها والذى يدعى أحمد ع ف ف .

اكتشاف وفاة المجني عليها

وأشار نجل المجني عليها السيدة التي لقيت مصرعها بشارع المستشفى في الإسماعيلية، أنه إخوته اكتشفوا وفاة والدتهم عندما تأخرت في الاستيقاظ من نومها حيث اعتادت على الاستيقاظ في الثانية ظهرا ولكن يوم الحادث لم تقم بفتح باب منزلها أو الرد على الهاتف.

عشرات المكالمات الهاتفية

حيث قامت نجلتها بمحاولة الاتصال بها ولكنها لم ترد على الهاتف وعلى الفور قامت بإبلاغ أشقائها، والذين توجهوا على الفور للمنزل حيث قاموا بطرق الباب عدة مرات ولكن دون جدوى مما دفعهم إلى كسر الباب ليكتشفوا صدمة وفاة والدتهم وهي غارقة في دمائها بإحدى غرف النوم حيث وجدوها مسجاة على الأرض وسط سريرين وقد فارقت الحياة

ولفت تامر كساب نجل المجني عليها مسنة الإسماعيلية، إن زوجته أخبرته بوفاة والدته، حيث كان في العمل ولكنه لم يصدق من هول الخبر إلا عندنا شاهد والدته وهي مسجاة على الأرض، حيث قام بالاتصال بأحد أصدقائه وأخبره بمصرع والدته، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة والأجهزة الأمنية والتي حضرت فورا.

وأكمل نجل المجني عليها مسنة الإسماعيلية، أن شكوكه كانت تحوم حول ابن خالته حيث قام بإخبار رجال المباحث بذلك، والذي يدعى "أحمد ع ف ف"، وذلك نظرا لتردده على والدته باستمرار بالإضافة إلى أنه حاول قبل ذلك إيذاء والدته عندما اصطحبها للخروج ثم شعرت بحالة إعياء شديدة كادت تصيبها بجلطة كما أقر الأطباء في المستشفى.

وأوضح أن والدته لم تكن تبخل على نجل خالته المجرم مرتكب الجريمة بأي شئ لدرجة أنها قامت مرة بإعطائه إحدى اساورها ليبيعها لمروره بضائقة مالية، ولكنه اعتاد على الطمع والنظر إلى ما في يد غيره.

اكتشاف المتهم والسلاح المستخدم

ورغم أن رجال مباحث قسم ثان في محافظة الإسماعيلية كانوا قد اشتبهوا في متهمين إلا أنه لم يشك بهما ولكن كان احساسه يقوده إلى أن قاتل والدته هو ابن خالته، بالفعل بعد قيام رجال المباحث بتضيق الخناق على المتهم اعترف بارتكابه الواقعة كما أرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة (كوريك)، والمسروقات (المشغولات الذهبية) والتي قام بدسها بحجاب المجني عليها وإخفائها بجراج المنزل.

ووجه نجل المجني عليها الشكر لكافة الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، وذلك لسرعة ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه كما طالب باكيا بسرعة القصاص لهذا المجرم الذى قتل والدته غدرا.



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