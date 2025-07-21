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أخبار مصر

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

رئيس الأركان يلتقي
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب  القوات المسلحة، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية. 

لقاءات رئيس أركان حرب القوات المسلحة 

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، كذلك سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى بين البلدين. 

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية.

دور الدولة المصرية فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور الهام الذى تقوم به الدولة المصرية فى ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرص بلاده على زيادة أواصر العلاقات العسكرية الثنائية والتنسيق المستمر على نحو يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين. 

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

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