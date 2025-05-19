المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية، اليوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025، سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب، نتيجة حدوث عطل فني، ما أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكد البيان أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة الجهات المختصة.

وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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