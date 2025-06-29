الأحد 29 يونيو 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تحتفل بالعيد 55 لـ "الدفاع الجوى"

الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي

تحتفل مصر والقوات المسلحة بالعيد 55 لقوات الدفاع الجوي والذي يواكب ذكرى بناء حائط الصواريخ الذي قطع اليد الطولى للعدو الإسرائيلي أثناء حرب الاستنزاف وهي قواته الجوية التي كانت تدخل المجال الجوي المصري وتستهدف المدنيين. 


وبهذه المناسبة عقد الفريق ياسر  الطودى قائد قوات الدفاع الجوى مؤتمرًا صحفياَ أكد خلاله أن رجال الدفاع الجوى جاهزين  للدفاع عن سماء الوطن بكل تفانى وإخلاص واضعين نصب أعينهم تطوير وتحديث أسلحتهم لزيادة قدراتهم القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات. 


وأضاف ان هناك أبطال عظماء سبقونا ووضعوا اللبنة الأولى فى انتصار أكتوبر 1973 وضحوا بالغالى والنفيس لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

واكد ان ما تملكه قوات الدفاع الجوى من قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة، وما يتمتع به رجال الدفاع الجوى جيلًا بعد جيل من كفاءة فى التدريب والقدرة على تطوير أساليب الإستخدام للأسلحة والمعدات بما يمكنهم من التعامل مع العدائيات المختلفة بكل كفاءة وإقتدار. 

 

 

وذكر الفريق ياسر الطودي ان الأول من فبراير عام 1968 بدأنا رحلة طويلة من العمل الكفاح لإنشاء قوات الدفاع الجوي والتي تم تسليحها وتدريبها تحت ضغط هجمات العدو الجوي خلال حرب الاستنزاف ويعتبر صباح يوم 30 يونيو عام 1970 يوم مجيد في تاريخ العسكرية المصرية حيث تمكنت تجميعات الدفاع الجوي من إسقاط 12 طائرة من أحدث طائرات العدو الفانتوم والاسكاي هوك وأسر طياريها وكانت اول مرة تسقط فيها طائرة فانتوم وتوالي بعد ذلك سقوط الطائرات مما أطلق عليه أسبوع تساقط الطائرات.

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