محمود حسام الوكيل المعتمد من الفيفا: معسكرات الأهلي وبيراميدز والمصري شو وترفيهية.. تطوير الملاعب التدريبية “ضرورة”.. وهذه شروط جذب السياحة الرياضية لمصر

تسببت إقامة النادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي معسكر الإعداد للموسم الجديد في تونس، فضلا عن اختيار بيراميدز تركيا لإقامة المعسكر الإعدادي، في إثارة العديد من التساؤلات خاصة مع وجود العديد من الأماكن التي تصلح لإقامة معسكرات في مصر فضلا عن التكلفة الكبيرة لإقامة المعسكرات الخارجية خارج مصر من تذاكر طيران وإقامة وتدريبات.

فيتو تواصلت مع محمود حسام الوكيل المعتمد من الفيفا لتنظيم المعسكرات والمباريات للإجابة على عدة تساؤلات خاصة بمعسكرات الثلاثي المصري الحالي، وأسباب عزوف الأندية الخارجية في عدم إقامة معسكرات إعداد في مصر ورؤيته للنهوض بالسياحة الرياضية والتسويق الرياضي بشكل عام.

في البداية أكد محمود حسام أن معسكرات الأندية سواء الأهلي والمصري وبيراميدز بمثابة تكلفة زائدة خاصة مع عدم وجود مباريات قوية أو مدارس على أعلى مستوى في كرة القدم خلال المباريات الودية للفرق، وكان من الأفضل إقامتهم في مصر وخوض مباريات قوية مع الفرق المصرية التي كانت أفضل بكثير من معظم المباريات الودية لهم في معسكراتهم الحالية.

معسكرات الأندية المصرية الحالية بمثابة رحلة ترفيهية

وقال إن معسكرات الأندية المصرية الحالية بمثابة رحلة ترفيهية خاصة مع عدم وجود مباريات قوية ومع فرق مغمورة في بعض الأحيان بدليل تحقيق بيراميدز الفوز بنتيجة 7 أهداف وديا.

وأوضح أن تأثير عدم اختيار المعسكرات القوية سيأتي بالسلب على حجم الإصابات العضلية في منتصف الموسم وانتشار ظاهرة مستشفى الإصابات بالأندية، مشددا في الوقت ذاته أن إقامة الأهلي معسكر في تونس أدى إلى تسويق إقامة المعسكرات بالدولة الشقيقة، وكان من الأفضل تسويق اسم مصر في إقامة المعسكرات مع الاحترام لأشقائنا.

واستطرد محمود حسام في تصريحاته بأنه يجب على وزارة الشباب والرياضة تطوير الملاعب التدريبية وزيادة أعدادها في بعض المناطق علاوة على الاهتمام بإقامة المنتجعات الرياضية التي تضم ملاعب التدريب والفنادق مثل دول الخليج التي اهتمت بهذا الأمر منذ سنوات.

وأردف بأن مصر تمتلك العديد من الأماكن التي تستطيع استضافة معسكرات لفرق كبرى سواء من الدول العربية أو الأفريقية أو الأوروبية، بفضل الطقس الممتاز لمصر طوال السنة من أسوان إلى العالمين والإسماعيلية والإسكندرية وبورسعيد والقاهرة.

وأوضح أن وزارة الرياضة عليها الاستفادة من التجربة التركية في تحويل أنطاليا الساحلية إلى منطقة جذب للسياحة الرياضية بإقامة منتجعات وملاعب رياضية، مما أدى إلى تحقيقها أرباح سنوية تقدر بـ 6 مليارات دولار سنويا.

وشدد على أن وزارة الشباب والرياضة بصفة عامة واتحاد الكرة بصفة خاصة، عليهم دور كبير في جذب الفرق الخارجية لإقامة معسكرات في مصر من خلال المتابعة لبرنامج تلك الفرق والمباريات الودية وتوفير ملاعب تدريبية وفنادق قريبة لهم والقضاء على السلبيات السابقة لمعسكرات الأندية في مصر بعدم خاضت فرق عربية مباريات ودية مع فرق تحمل أسماء أندية، وظهر بعض ذلك أنها عبارة عن مجموعة أشخاص تلاعبوا بالاسم.

وقال الوكيل المعتمد للفيفا: الأندية المصرية الكبيرة عليها دور مهم في تسويق الرياضة المصرية وجذب الأندية الخارجية بإقامة معسكرات داخل مصر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، مختتما حديثه بأن العودة لتنظيم دورات تنشيطية بمشاركة أندية من خارج مصر سيعود بالنفع على تسويق المعسكرات داخل مصر في القريب العاجل.

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