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رياضة

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي اليوم

فريق الكرة بالأهلي،
فريق الكرة بالأهلي، فيتو

مباراة الأهلي اليوم، تتجه الأنظار إلى مدينة طبرقة التونسية اليوم لمتابعة مباراة الأهلي والملعب التونسي الودية في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد. 

ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته الودية في معسكر تونس الليلة، بمواجهة فريق الملعب التونسي اليوم الإثنين في إطار الاستعداد للموسم المقبل.

موعد مباراة الأهلي اليوم 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الملعب التونسي، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

وكان الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي،  أعلن في وقت سابق إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

واختارت قناة الأهلي عصام عبده للتعليق علي مباراة الأهلي والملعب التونسي المرتقبة في الثامنة مساء اليوم الإثنين في مدينة طبرقة التونسية. 

قائمة الأهلي في معسكر تونس 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

وتواجد الثلاثي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهلي التى غادرت صباح الجمعة إلى تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

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