حب في الملعب، أبطال الرياضة يرفعون شعار "خير البر عاجله"

شهدت الساعات الماضية عقد قران يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبي لاعبي منتخب تنس الطاولة، في حفل زفاف يحمل الطابع الرياضي، للتأكيد على أن الرياضة ليست من أجل التنافس والميداليات والمراكز المتقدمة فقط.

ولم يكن زفاف يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبي هو الأول من نوعه، حيث سبقهم عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية نسردهم خلال السطور التالية:

حب في ملاعب الإسكواش

شهدت ملاعب الإسكواش أمثلة عديدة على أن الرياضة باتت وسيلة للتقارب والزواج، أبرزها زواج النجم العالمي علي فرج من اللاعبة نور الطيب وطارق مؤمن من رنيم الوليلي وتزوجت بطلتنا أيضا نوران جوهر، من لاعب السلاح زياد السيسى.

علي فرج ونور الطيب

زواج على طبلية الأثقال

وفي رفع الأثقال، تزوج البطل طارق يحيى من اللاعبة عصمت منصور، وعقد محمد سلطان لاعب رفع الأثقال قرانه على البطلة الأولمبية عبير عبد الرحمن، ولاعب المنتخب كريم كحلة من البطلة بسمة عماد.

كريم كحلة وبسمة عماد

زفاف ببدلة التايكوندو

وفي التايكوندو، تزوجت البطلة الأولمبية هداية ملاك، من عبد الرحمن فايد لاعب الكرة الطائرة الشاطئية، وعقد البطل سيف عيسى قرانه على اللاعبة حبيبة عصام.

هداية ملاك وعبد الرحمن فايد

أبطال الخماسي في القفص

وفي الخماسي الحديث، تزوج البطل الأولمبي أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو 2020 وذهبية باريس 2024، من لاعبة الخماسي الحديث مريم عامر.

أحمد الجندي ومريم عامر، فيتو

زواج داخل الصالات

وشهدت صالات الألعاب الجماعية أكثر من حالة زواج أيضا، أبرزها مودي الجارحي لاعب سلة الأهلي ودينا عمرو لاعبة سلة الأهلي أيضا، بالإضافة لزواج عمر كاستيلو لاعب منتخب اليد من ميرال أشرف لاعبة كرة السلة، وهيثم عصام لاعب سلة الزهور من ثريا محمد لاعبة منتخب السلة.

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