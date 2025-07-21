الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حب في الملعب، أبطال الرياضة يرفعون شعار "خير البر عاجله"

علي فرج ونور الطيب،
علي فرج ونور الطيب، فيتو

شهدت الساعات الماضية عقد قران يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبي لاعبي منتخب تنس الطاولة، في حفل زفاف يحمل الطابع الرياضي، للتأكيد على أن الرياضة ليست من أجل التنافس والميداليات والمراكز المتقدمة فقط. 

ولم يكن زفاف يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبي هو الأول من نوعه، حيث سبقهم عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية نسردهم خلال السطور التالية:

حب في ملاعب الإسكواش

شهدت ملاعب الإسكواش أمثلة عديدة على أن الرياضة باتت وسيلة للتقارب والزواج، أبرزها زواج النجم العالمي علي فرج من اللاعبة نور الطيب وطارق مؤمن من رنيم الوليلي وتزوجت بطلتنا أيضا نوران جوهر، من لاعب السلاح زياد السيسى.

علي فرج ونور الطيب
علي فرج ونور الطيب

زواج على طبلية الأثقال

وفي رفع الأثقال، تزوج البطل طارق يحيى من اللاعبة عصمت منصور، وعقد محمد سلطان لاعب رفع الأثقال قرانه على البطلة الأولمبية عبير عبد الرحمن، ولاعب المنتخب كريم كحلة من البطلة بسمة عماد.

كريم كحلة وبسمة عماد
كريم كحلة وبسمة عماد

زفاف ببدلة التايكوندو

وفي التايكوندو، تزوجت البطلة الأولمبية هداية ملاك، من عبد الرحمن فايد لاعب الكرة الطائرة الشاطئية، وعقد البطل سيف عيسى قرانه على اللاعبة حبيبة عصام.

هداية ملاك وعبد الرحمن فايد
هداية ملاك وعبد الرحمن فايد

أبطال الخماسي في القفص

وفي الخماسي الحديث، تزوج البطل الأولمبي أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو 2020 وذهبية باريس 2024، من لاعبة الخماسي الحديث مريم عامر.

أحمد الجندي ومريم عامر، فيتو
أحمد الجندي ومريم عامر، فيتو

زواج داخل الصالات

وشهدت صالات الألعاب الجماعية أكثر من حالة زواج أيضا، أبرزها مودي الجارحي لاعب سلة الأهلي ودينا عمرو لاعبة سلة الأهلي أيضا، بالإضافة لزواج عمر كاستيلو لاعب منتخب اليد من ميرال أشرف لاعبة كرة السلة، وهيثم عصام لاعب سلة الزهور من ثريا محمد لاعبة منتخب السلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوسف عبد العزيز مريم الهضيبي الاسكواش عبد الرحمن فايد أحمد الجندي

مواد متعلقة

لأول مرة، الكشف عن جدول منافسات لعبة الإسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس

الأولمبية تهنئ الإسكواش على نتائجه الأوروبية، وإدريس يشيد باللاعبين

وزير الرياضة يشيد بفوز لانا فتح الله بطلة الإسكواش على لاعبة إسرائيلية

الإسكواش، مصطفى عسل ونوران جوهر يمثلان مصر في نهائي العظماء السبعة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، ننشر نسبة النجاح بالعام الماضي

نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها على موقع فيتو

حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية عاجلة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

إصابة المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية

زغلول صيام يكتب: عندما يتعاقد الزمالك مع طبيب أجنبي.. يبقي مش ناقص غير إننا نتعاقد مع عمال غرفة الملابس أجانب؟!

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال عيسى عليه السلام في المهد ليبرئ أمه مريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات محتملة

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية