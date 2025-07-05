تفاصيل لقاء وزير الرياضة ولاعبة الإسكواش كنزي أيمن

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعبة كنزي أيمن لاعبة منتخب مصر للإسكواش؛ للعمل علي تذليل العقبات الدراسية، وكذلك بحث توفير رعاية للاعب، وذلك بنادي النادي شيراتون.



وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها الموهوبين في مختلف الألعاب، مشيدًا بما حققته كنزي من نتائج طيبة، وواعدًا بتقديم المساندة المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين التفوق الرياضي والنجاح الدراسي.



من جانبها، أعربت كنزي أيمن لاعبة الإسكواش عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف صبحي على الاستقبال والدعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.