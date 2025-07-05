السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

تفاصيل لقاء وزير الرياضة ولاعبة الإسكواش كنزي أيمن

وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي لاعبة الإسكواش كنزي أيمن

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعبة كنزي أيمن لاعبة منتخب مصر للإسكواش؛ للعمل علي تذليل العقبات الدراسية، وكذلك بحث توفير رعاية للاعب، وذلك بنادي النادي شيراتون.


وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها الموهوبين في مختلف الألعاب، مشيدًا بما حققته كنزي من نتائج طيبة، وواعدًا بتقديم المساندة المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين التفوق الرياضي والنجاح الدراسي.

 


من جانبها، أعربت كنزي أيمن لاعبة الإسكواش عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف صبحي على الاستقبال والدعم.

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كنزي أيمن وزير الرياضة الاسكواش أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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