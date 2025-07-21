محافظ البحيرة ورئيس قومي المرأة يتفقدان مشغل البحراوية ووحدة "مهنتك مستقبلك"

قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، والمستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة، في إطار زيارتهما الميدانية اليوم بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير،، بتفقد عدد من المشروعات والمبادرات التي ينفذها المجلس بقرية زاوية صقر لدعم وتمكين المرأة.

40 متدربة من السيدات والفتيات يتم تدريبهن

وتفقدت محافظ البحيرة ورئيس المجلس مشغل "البحراوية"، الذي يُعد نموذجًا ملهمًا للمشروعات الصغيرة الهادفة إلى دعم المرأة الريفية، ويضم حاليًا 40 متدربة من السيدات والفتيات يتم تدريبهن على الحرف اليدوية والمهن الإنتاجية، وفي مقدمتها الخياطة، بما يعزز فرص العمل والاعتماد الذاتي داخل مجتمعهن المحلي.

آليات التدريب وأساليب تسويق المنتجات

وكذلك تم تفقد حجرات القص والتشطيب والمكواة، والاستماع إلى شرح مفصل من المتدربات حول آليات التدريب، وأساليب تسويق المنتجات، كما تفقدتا غرفة مشغولات الأميجرومي، حيث تم عرض نماذج لحقائب ومفروشات من إنتاج المتدربات، بالإضافة إلى غرفة الرسم على القماش والفخار، والتي تعكس المهارات الفنية التي يتم اكتسابها داخل المشغل.

تفقد معرض منتجات المشغل الذي ضم شنط يدوية

كما تابعتا عن قرب نشاط وحدة التدريب المتنقلة "مهنتك مستقبلك"، والتي يتم من خلالها تدريب 12 متدربة على عدد من الحرف الإنتاجية، بالإضافة إلى تفقد معرض منتجات المشغل، الذي ضم شنط يدوية، مشغولات فنية، وحقائب مدرسية، حيث تُعرض المنتجات بسعر التكلفة دعمًا للمنتجات المحلية وتشجيعًا للمتدربات على الإنتاج والاستمرار، وتفقدت محافظ البحيرة ورئيس القومى للمرأة، مأمورية الرقم القومي الميدانية المخصصة للسيدات، والتي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار جهود الحماية القانونية والتيسير على المرأة الريفية لاستخراج بطاقات الرقم القومي وضمان حصولها على حقوقها وخدمات الدولة بشكل رسمي.

تنظيم معرض خلال الفترة المقبلة

وخلال الجولة، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة حريصة على توسيع نطاق مثل هذه النماذج والمبادرات الناجحة في مختلف قرى ومراكز المحافظة، إيمانًا بدور المرأة كركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية، مؤكدة أنه سيتم تنظيم معرض خلال الفترة المقبلة لعرض وتسويق منتجات السيدات بالقرية، من جانبها، أشادت المستشارة أمل عمار بمستوى المشروعات والمبادرات المنفذة داخل قرية زاوية صقر، مشيرة إلى أن ما لمسته من مهارات وإنتاج يعكس إرادة قوية لدى المرأة الريفية على التعلم والعمل وتحقيق ذاتها.

لقاء مع عدد من سيدات القرية للاستماع إلى أفكارهن

وفي ختام الزيارة، عقدت محافظ البحيرة ورئيس المجلس القومي للمرأة لقاءً مع عدد من سيدات القرية للاستماع إلى أفكارهن واحتياجاتهن، وبحث سبل دعم مشاريعهن الصغيرة، وأشارت إلى التعاون القائم مع البنك الأهلي المصري لتقديم التمويل اللازم لتحويل القرية إلى قرية منتجة متكاملة، موضحة أن العديد من سيدات القرية قد استفدن بالفعل من المشاغل القائمة، ونجحن في تعلم حرفة جديدة تعزز من دخلهن، مؤكدة وجود قسم متخصص بالمجلس القومي للمرأة لتنمية المهارات، والتدريب على الحرف اليدوية، وأنشطة التشجير والتوجيه المهني.

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