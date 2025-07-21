الإثنين 21 يوليو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال أسرة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من أعلى منزلها بالحوامدية

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة فتاة لقت مصرعها إثر سقوطها من أعلى منزلها، قرية أم خنان بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة. 

 

مصرع فتاة سقطت من علو بالجيزة 

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى الحوامدية العام بوصول فتاة مصابة بكسور مضاعفة وتهشم بالجمجمة إثر سقوط من علو، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الحوامدية وتبين سقوط الفتاة من أعلى منزلها وفارقت الحياة فور وصولها المستشفى متأثرة بإصاباتها. 

 

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء وقوف الفتاة أعلى المنزل اختل توازنها وسقطت لتصاب بعدة إصابات خطرة تسببت في وفاتها، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

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