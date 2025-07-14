لكي الله يا مصرنا الحبيبة

في حاجة اسمها الانتماء والوطنية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، والناس معادن منها الغالي والرخيص، والمعادن الأصيلة الغالية بتظهر وقت المحن والشدائد والأزمات، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بسلامة الوطن وأمنه.. وقت المحن والشدة بتظهر المعادن الرخيصة الخسيسة وتظهر الخِسة والندالة والخيانة..

وفي نفس الوقت فأبناء الوطن المخلصين تهون عليهم أرواحهم وهي أعز ما يملكون في سبيل حماية الوطن والدفاع عنه، والحفاظ على ترابه والوقوف خلف القيادة وقت الشدة مهما كانت الظروف قاسية.. وفي ناس خونة مأجورين يعملون لخدمة المؤامرة الصهيونية الغربية وهؤلاء المرتزقة لا إنتماء لهم لا لدين ولا لعروبة ولا لوطن، إنتماءهم للدولار واليورو ولمصالحهم الشخصية..

وفي إعلاميين أصحاب أقلام حرة نزيه مُخلصة تعمل لصالح الوطن والصالح العام، وهم للأسف قلة قليلة في هذا الزمان.. وفي أناس للأسف الشديد ينتمون للإعلام أصحاب أقلام مأجورة مشبوهة عدائها للدين والوطن ظاهر جلي، وتحت مظلة الحرية التي ينعمون بها في مصرنا الحبيبة يعملون على إسقاط الدين والوطن..

منهم من يهاجم العلماء ويشكك في صحيح الدين تارة، ويهاجم الرئاسة والقيادة تارة، ويؤنب الشعب على الحكومة مستغلا معاناة الناس نظرا للحالة الإقتصادية الصعبة، والتي نتج عنها غلاء الأسعار، في وقت تحيط بنا المؤامرات، وحسب توجيه أسيادهم ومخططهم الإجرامي.

يا سادة مصر تخوض عدة حروب في وقت واحد في ظل ظروف إقتصادية سيئة صعبة، وما أكثر الأعداء من الغرب والصهاينة الملاعين وللأسف من بعض أشقاءنا العرب ومن فلول إخوان الشياطين والجماعات المتطرفة والمأجورة، هذا بالإضافة إلى حرب الإشاعات الضالة الكاذبة المٌفتراة والمسعورة والتي تعمل ليل نهار من خلال وسائل الإتصالات المتنوعة والإعلام الصهيوني الذي يسيطر بأمواله على الإعلام العالمي.

مصر تحارب من عدة وجوه وفي جميع الجبهات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ومن الخارج والداخل. ولقد إستعرت هذه الحروب بشدة منذ الربيع الصهيوأمريكي بعدما تحطمت على صخرة مصر، وعلى يد رجل مصر وإبنها البار ومن خلفه شعب مصر الواعي، ومن المعلوم أنه مخطط يعمل على إسقاط مصر وتقسيمها وبيعها للصهاينة والأمريكان.

يا سادة مصر الدولة الوحيدة الواقفة بثبات وعزم لا يلين أمام أعتى وأقوى دول العالم، وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا حتى لا تصفى القضية الفلسطينية بتهجيرهم كما تريد أمريكا وأعوانها، هذا وعندما لاحظت أمريكا إصرار المصريين وقائدهم على عدم تهجير الفلسطينيين والقضاء على القضية الفلسطينية، بدأوا في إتجاه آخر وهو تنفيذ عمليات إرهابية في نواحي البلاد وخاصة المنشآت الرئيسة الحيوية الهامة لتخويف المصريين وترويعهم وإفقادهم الثقة في الحكومة.. بالإضافة إلى حملات التشكيك واللعب على وتر معاناة الشعب من الغلاء.

ومن هنا وجب علينا نحن المصريين أن نتوحد ونتماسك ونصبر ونتحمل من أجل إضاعة الفرصة على أعداء مصر والمتربصين بها، هذا وفي الختام نطالب بإيقاف ومحاكمة المغرضين الذين يعملون على الوقيعة بين الشعب وقيادته ومن على شاكلتهم من المفسدين في الأرض.. حفظ الله مصر وإبنها البطل الحر الأصيل.

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