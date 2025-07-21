وزير العمل: دعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وإطلاق حملة "سلامتك تهمنا" لحماية "عمال الدليفري"

قال محمد جبران وزير العمل: إن الوزارة كانت تتابع ملف عمال التوصيل بدقة، لكن خلال الفترة الأخيرة زادت أعداد هذه الفئة، وأصبحت جزءًا من هيكل الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما استدعى التدخل الفوري بتوجيه من القيادة السياسية، وبما يضمن العدالة المهنية والحماية الشاملة.

وأشار إلى أنه سيتم البناء عليها لاحقا بمبادرات أخرى لتأهيل وتدريب وتوظيف عمال التوصيل، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.

وعقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، والتي تستهدف في المرحلة الأُولى، تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات "الدليفري".

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرنامج الحكومة، بتقديم الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة لها.

شارك في المؤتمر ممثلو عددٍ من الشركات المَعنية بهذا القطاع، وجرى خلاله استعراض كافة التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع، وطُرق الحماية التي سوف تُقَدم لها مع بداية انطلاق الحملة، وتوفير مهمات الوقاية لمواجهة كافة المخاطر، وكذلك الإعلان عن الخطة التفتيشية الكاملة لتوفير بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي لـ"عمال الدليفري".

رؤية الوزارة لحماية "عمال الدليفري"

وشهد المؤتمر تقديم عرض تقديمي و"بريزنتيشن" تضمن رؤية الوزارة لحماية هذه الفئة، ثم تحدث المستشار خالد عبدالله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية بالوزارة، واستعرض جهود الوزارة، وأهداف ومحاور هذه الحملة.

ثم تحدث المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل عن الجانب التشريعي والاتفاقيات الدولية، في مجالات الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينها "عمال الديلفري".

كما تحدث العميد أحمد جامع من الإدارة العامة للمرور عن أهمية تكثيف الجهود والتعاون لتوعية عمال الدليفري بقانون المرور والالتزام بلائحته التنفيذية، من أجل الحماية، ودعا الشركات القائمة على التشغيل لتنظيم ندوات توعوية بإجراءات السلامة وبمواد قانون المرور.

ووجه الشكر والتقدير إلى وزارة العمل لإطلاق هذه الحملة التي تستهدف الحماية والدعم.

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