الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مفوضية الأمم المتحدة: لا بديل عن المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة

فرانشيسكا ألبانزي
فرانشيسكا ألبانزي

 طالبت فرانشيسكا ألبانزي، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتحرك لوقف ما يجري في قطاع غزة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة: لا وسيلة بديلة عن المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويجب على إسرائيل أن تسمح  بإدخال المساعدات العالقة خارج  غزة.

 أعلنت مصادر في مستشفيات غزة، عن سقوط  27 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 4 من طالبي المساعدات.

وأفادت تقارير إخبارية بأن أكثر من 70 طفلا استشهدوا جوعا في غزة، وأن وزارة الصحة بالقطاع أطلقت ما أسمته الإنذار الأخير للتحذير من الكارثة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة عن استشهاد 93 فلسطينيا على الأقل عندما أطلقت قوات الكيان الصهيوني النار باتّجاه أشخاص ينتظرون الحصول على مساعدات، غالبيتهم في شمال القطاع، حيث تزداد ظروف الجوع سوءا مع تقييد دخول المساعدات وتواصل الحرب منذ 21 شهرا.

وأفاد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس باستشهاد 80 شخصا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات تنقلها شاحنات في شمال غرب مدينة غزة، مؤكدا أنهم قضوا جراء "إطلاق الاحتلال النار".

 

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن قافلة تابعة له تتألف من 25 شاحنة وتحمل مساعدات غذائية إلى شمال غزة، "واجهت حشودا ضخمة من المدنيين الجائعين تعرّضوا لإطلاق نار"، وذلك بعيد عبورها المعابر مع إسرائيل واجتياز نقاط التفتيش.

وشدد على أن "أي عنف يطال المدنيين الذين ينتظرون المساعدة الانسانية غير مقبول على الإطلاق"، ودعا "لحماية كل المدنيين والعاملين" في المساعدات.

وفي جنوب القطاع، أكد بصل استشهاد تسعة أشخاص قرب مركز توزيع في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، وأربعة قرب دوار التحلية شرق خان يونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان مفوضية الامم المتحدة مستشفيات غزة لوكالة فرانس برس مساعدات غذائية خان يونس دخال المساعدات إلى قطاع غزة

مواد متعلقة

مستشفيات غزة: سقوط 27 شهيدا منذ فجر اليوم بينهم 4 من طالبي المساعدات

الخارجية الصينية تدين كل الأعمال التي تلحق الضرر بالفلسطينيين في غزة

استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي لمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

الزمالك يخطر محمود بنتايك بهذا الأمر

شعبة الأدوية تحذر من بوادر أزمة في سوق الدواء وتستغيث برئيس الوزراء

خدمات

المزيد

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أخطاء أول سنة قيادة وطرق تفاديها لإطالة عمر السيارة

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

هل «الدايم» من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز تسمية شركة به؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads