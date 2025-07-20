دمياط تواصل تصدرها في الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة دقيقة لملفات التنمية والخدمات

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط جلسته الدورية اليوم برئاسة الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم استعراض عدد من الملفات الحيوية، أبرزها معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وموقف تنفيذ المبادرات التنموية.

دمياط تتصدر مؤشرات منظومة الشكاوى الحكومية

وأشاد المحافظ بالمؤشرات الإيجابية التي حققتها المحافظة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث جاءت دمياط ضمن أعلى المحافظات استجابة وتفاعلا مع شكاوى المواطنين، مشددا على ضرورة الاستمرار في هذا الأداء لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.

جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط

تطورات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكفر سعد

كما تناول الاجتماع مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، حيث ناقش المحافظ العقبات التي تعوق التنفيذ، ووجه بضرورة تسريع وتيرة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف في الوقت المحدد.

وشهدت الجلسة أيضًا استعراضا لجهود الوحدات المحلية في ملفات تقنين الأراضي والتصالح والإعلانات ورفع الإشغالات، إلى جانب اعتماد خطة التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بالتعاون مع القوات المسلحة، في إطار استعدادات المحافظة لرفع كفاءتها في إدارة الأزمات.

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