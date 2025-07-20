الأحد 20 يوليو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يوجه بتكثيف جهود النظافة وتحسين المظهر الحضاري (صور)

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الأحد، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، واللواء علاء البراوي مساعد مدير أمن دمياط، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية تكثيف حملات النظافة بكافة مناطق المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المنظومة من خلال تنظيم آليات العمل ضمن رؤية واضحة، ودعمها بصناديق القمامة وتوزيعها بشكل مناسب. كما أكد على انتظام عملية التوريد إلى مجمع المخلفات الصلبة بأبو جريدة، للحفاظ على البيئة وتعزيز المظهر الحضاري لمدن وقرى دمياط.

جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط
جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط

 

متابعة ملفات تقنين الأراضي والتصالح والإعلانات ورفع الإشغالات

 

واستعرض المجلس خلال الجلسة تقارير الأداء الشهرية للوحدات المحلية، حيث تابع المحافظ نسب الإنجاز في عدد من الملفات الحيوية، من بينها تقنين أوضاع أراضي الدولة، والتغيرات المكانية، وملف التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى الإيرادات العامة والإعلانات، ومعدلات رفع الإشغالات من الشوارع.


 

متابعة مشروعات "حياة كريمة" بكفر سعد

 

كما تابع الدكتور الشهابي الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن المرحلة الأولى بمركز كفر سعد، وناقش التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، موجهًا بضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتخطي العقبات وتحقيق طفرة في نسب الإنجاز.

 

دمياط تحقق أعلى مؤشرات في منظومة الشكاوى

 

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض معدلات الأداء في منظومة الرد على شكاوى المواطنين، حيث سجلت دمياط أعلى المؤشرات على مستوى المحافظات، كما تم التصديق على عدد من المذكرات والتقارير المهمة، واعتماد خطة التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع القوات المسلحة.

كما ناقش المجلس عددا من الملفات الحيوية المطروحة على الساحة خلال الفترة الراهنة، ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين.

 

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