طرح البوستر الرسمي للدراما الكورية "Twelve"

كشفت ديزني+ عن البوستر الرسمي للدراما الكورية المرتقبة “Twelve”، ليُشعل حماس الجماهير تجاه قصة ملحمية مستوحاة من الأبراج الشرقية الكورية، والمسلسل، المكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرض لأول مرة في 23 أغسطس، واعدًا بتقديم مزيج فريد من الحركة، الثقافة الكورية، والجاذبية البصرية.

يروي مسلسل " Twelve" قصة اثني عشر ملاكًا يعيشون بين البشر في هيئة إنسانية، مهمتهم الأسمى هي حماية شبه الجزيرة الكورية من بطش الأرواح الشريرة، وفي سالف العصور، نجحت هذه الملائكة بشق الأنفس في حصر قوى الشر داخل أبواب الجحيم، بفضل تضحياتهم الجسيمة، مما أعاد السلام إلى العالم. لكن مع استيقاظ هذه الأرواح الخبيثة مجددًا، يبدأ الفوضى بالعودة لتُهدد استقرار البشرية.

يتصدر المشهد تاي سان (ما دونغ سوك)، قائد الملائكة الذي يُجسد قوة النمر، شخصية قوية وجذابة تُمثل الأمل. في المقابل، يقف أوغوي (بارك هيونغ سيك)، قوة شريرة باردة ومهددة، يُجسد الشر المطلق، مواجهتهما المتبادلة في البوستر تُنبئ بصدام حتمي، رمزًا لصراع معتقداتهما وأهدافهما المتضاربة؛ حيث يُقاتل تاي سان من أجل حماية العالم، بينما يسعى أوغوي للسيطرة عليه.4

وتُضاف إلى هذه الكوكبة شخصية ما روك (سونغ دونغ إيل)، مشرف الملائكة، الذي يُضفي حضورًا مهيبًا ويُعد بمثابة الركيزة الأساسية للمجموعة. ويكتمل الفريق بمجموعة من الملائكة ذوي القدرات الخارقة الذين يُقاتلون قوى الشر، وهم: وون سونغ (سيو إن غوك)، مير (لي جو بين)، دون يي (غو كيو بيل)، غانغ جي (كانغ مينا)، جوي دول (سونغ يو بين)، مال سوك (آن جي هاي)، وبانغ وول (ريجينا لي). كل منهم يُضفي طاقته وقدراته الفريدة على المعارك الدائرة.

ويُقدم "Twelve" مجموعة من اثنتي عشرة شخصية متعددة الأوجه، تدمج ببراعة بين الثقافة الكورية الغنية والحركة المثيرة والجاذبية اللافتة، مما يُضيف عمقًا وثراءً لأسلوب القصة وبناء عالمها. البوستر الجديد، بتصويره لوضعيات مليئة بالحركة وشعوره الحيوي بالواقعية، يُعزز الترقب للعمل الجماعي والانسجام الذي سيُظهره الملائكة الاثنا عشر على الشاشة.

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