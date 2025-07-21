قرارات حاسمة من محافظ الدقهلية لتحقيق الانضباط بالوحدة المحلية بمنية النصر (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة تفقدية اليوم بمركز ومدينة منية النصر، شملت زيارة مفاجئة للوحدة المحلية بقرية الرياض، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى الالتزام بتطبيق التوجيهات الحكومية في مختلف القطاعات الخدمية، في إطار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة الأداء التنفيذي على أرض الواقع.

وجه بحزمة من القرارات الحاسمة لضبط الأداء وتحقيق الانضباط

وخلال الجولة، استعرض " المحافظ " سير العمل الإداري والفني داخل الوحدة المحلية، ووجه بحزمة من القرارات الحاسمة لضبط الأداء وتحقيق الانضباط، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل الحقيقي لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتلبية احتياجات المواطنين.

تسجيل كافة رخص البناء إلكترونيًا ضمن منظومة التحول الرقمي.

وشدّد " مرزوق " على ضرورة متابعة تنفيذ المواطنين لرخص البناء الصادرة، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البنائية والضوابط التنظيمية، مؤكدًا على أهمية تسجيل كافة الرخص إلكترونيًا ضمن منظومة التحول الرقمي.

رصد أي مخالفات بنائية والتعامل الفوري معها، وإزالتها في المهد

كما وجّه "المحافظ " لرئيس الوحدة المحلية بضرورة رصد أي مخالفات بنائية والتعامل الفوري معها، وإزالتها في المهد دون تهاون، حفاظًا على النسق العمراني وفرض هيبة الدولة، وتطبيقًا للقانون.

تكثيف أعمال النظافة ورفع أي تراكمات للقمامة داخل قرية الرياض

وفي قطاع النظافة والخدمات، شدد "مرزوق" على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع أي تراكمات للقمامة داخل قرية الرياض والعزب والتوابع التابعة لها، مؤكدًا أن نظافة القرى تمثل أولوية يومية لا تقبل التأجيل.

تيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية

وأيضًا وجّه "المحافظ " بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، والتفاعل مع شكاواهم بشكل مباشر وفوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة داخل الريف.

الجولات المفاجئة ستتواصل بشكل دائم

وأكد اللواء طارق مرزوق أن هذه الجولات المفاجئة ستتواصل بشكل دائم، للتأكد من الالتزام، ومحاسبة أي تقصير، والعمل المستمر من أجل خدمة المواطن، وتحقيق التنمية الشاملة على مستوى المحافظة.

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