جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون لتنفيذ منظومة التحول الرقمي بمحافظة دمياط

وقّع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ منظومة متكاملة للتحول الرقمي بمحافظة دمياط، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وأعضاء مجلس جامعة المنصورة، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وأعضاء مجلس جامعة المنصورة.

بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ منظومة متكاملة للتحول الرقمي بمحافظة دمياط

وشهد مراسم التوقيع حضور كل من الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية والتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لشركة "انطلاق"، والدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمستشار هيثم الغندور، المستشار القانوني لمحافظة دمياط.

وخلال كلمته الترحيبية، رحّب الدكتور شريف خاطر بالحضور، معربًا عن فخره واعتزازه بوجود محافظي الدقهلية ودمياط في رحاب جامعة المنصورة، كذلك افتخاره بكون نائبي المحافظ في المحافظتين من أبناء الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لدور الجامعة المجتمعي، مشيرًا إلى عمق الشراكة مع محافظة الدقهلية، وجذور العلاقة التاريخية التي جمعتها بمحافظة دمياط، وأيضًا بداية نشأة جامعة دمياط كفرع من جامعة المنصورة.

وقدم الدكتور خاطر التهنئة لمحافظ دمياط على ما تحقق من إنجازات ملموسة داخل المحافظة خلال الفترة الأخيرة، موجّهًا التحية والتقدير لوفد محافظة دمياط رفيع المستوى المشارك في مراسم توقيع البروتوكول.

من جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن سعادته بالمشاركة في مراسم توقيع البروتوكول، ووجّه الشكر لرئيس جامعة المنصورة، ومحافظ دمياط معربًا عن تقديره لدور هما في إثراء التعاون بين الجانبين، ومؤكدًا أن جامعة المنصورة تمثل بيت خبرة تفخر به محافظة الدقهلية، وأن العلاقة بينها وبين المحافظة تقوم على الشراكة والتكامل لخدمة أبناء الوطن.

جامعة المنصورة شريك أساسي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار "مرزوق" إلى أن جامعة المنصورة شريك أساسي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل محافظة الدقهلية، موضحًا أن المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بالتعاون مع الجامعة تعكس الثقة الكاملة في قدرات كوادرها وأفكارهم المبدعة في خدمة الوطن في مختلف المجالات.

وفي كلمته، أوضح الدكتور أيمن الشهابي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، وبالتزامن مع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد وتجهيزه بأنظمة ذكية تدعم أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الاتفاق يتيح الاستفادة من خبرات شركة "انطلاق" التابعة للجامعة، باعتبارها بيت خبرة متخصصًا في خدمات التقنية الإلكترونية، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي داخل المحافظة ويوفر بيئة مرنة تقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

البروتوكول لا يقتصر على رقمنة الخدمات، بل يشمل أيضًا تنمية قدرات العاملين

وأشار محافظ دمياط إلى أن البروتوكول لا يقتصر على رقمنة الخدمات، بل يشمل أيضًا تنمية قدرات العاملين بديوان عام المحافظة، وتيسير تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بالإضافة إلى إنشاء بوابة إلكترونية رسمية للمحافظة وتبادل الخبرات بين الطرفين.

كما أعرب "الشهابي" عن ثقته الكبيرة في الجامعات المصرية ودورها في دعم خطط التنمية المستدامة، موجّهًا الشكر لجامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف خاطر على تعاونها البنّاء والمثمر.

استعداد الجامعة الكامل لتقديم كل أوجه الدعم الفني

وأكد الدكتور شريف خاطر، استعداد الجامعة الكامل لتقديم كل أوجه الدعم الفني والتقني لمحافظة دمياط، مشيرًا إلى موافقة مجلس إدارة شركة "انطلاق" على مشيرًا إلى موافقة مجلس إدارة شركة "انطلاق" على استضافة موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة على سيرفرات الشركة مجانًا وكذا تقديم نسبة تخفيض ٢٠% على البرامج والخدمات التى تحتاجها المحافظة.

استمرار التعاون المثمر مع الجامعة في مختلف المجالات

وفي السياق ذاته، أكد محافظ الدقهلية استمرار التعاون المثمر مع الجامعة في مختلف المجالات، مثمّنًا جهودها في تقديم خدمات علمية وتعليمية وطبية متميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وقد شهد الاجتماع عرضًا توضيحيًا لخدمات شركة "انطلاق"، قدّمه الدكتور شريف كشك، المدير التنفيذي للشركة، أعقبه توقيع بروتوكول التعاون.

درع جامعة المنصورة إلى محافظ دمياط

وأهدى رئيس جامعة المنصورة درع الجامعة إلى محافظ دمياط، فيما قدّم محافظ دمياط درع المحافظة لرئيس الجامعة، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، وتوثيقًا لأواصر التعاون والشراكة بين الجانبين.

واختتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية مع التأكيد الجميع على أهمية هذه الخطوة في دعم خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تنفيذ خطة التحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأهداف التنمية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030.

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