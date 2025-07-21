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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الفيوم ـ القاهرة"

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك، على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، عند مدخل أبو عيطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي طريق الفيوم ـ القاهرة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك، على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، عند مدخل أبو عيطة، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلة الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدا السيطرة على المركبتين، فوقع التصادم ببعضهم مما تسبب في إصابة 4 أشخاص، وتسبب في إصابة 4 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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