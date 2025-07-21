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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل تطوير أطلس المدن المصرية

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن ملامح المرحلة المقبلة في تطوير مشروع "أطلس المدن المصرية"، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على تحويل الأطلس إلى منصة تفاعلية رقمية تمكن جميع الوزارات والجهات الحكومية من إدخال بياناتها، وتحديث مشروعاتها، ومشاركة متغيراتها المكانية والقطاعية، بما يعزز التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة.

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أطلس المدن المصرية

وأشارت منال عوض إلى أن الهدف هو بناء خريطة معرفية شاملة وديناميكية تضم الأبعاد المكانية، البيئية، الاقتصادية والاجتماعية، بما يمكن الحكومة والمحافظات من التخطيط بشكل تكاملي واستباقي، والتعامل الفعّال مع المتغيرات على الأرض.

وأوضحت  وزيرة التنمية المحلية أن الأطلس سيلعب دورًا محوريًّا في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية على مستوى المحافظات، وكذلك في دعم جهود الدولة في التكيّف مع آثار التغيرات المناخية، من خلال توفير أدوات تحليل مكانية متقدمة تتيح توجيه الاستثمارات والموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

 استخدام الأطلس في دعم التخطيط المحلي والإقليمي

وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تستهدف أيضًا استخدام الأطلس في دعم التخطيط المحلي والإقليمي، وتحقيق التكامل بين المحافظات في وضع الخطط الإقليمية المترابطة، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التنمية المكانية المستدامة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والمشروعات.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية حديثها بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركة Esri على تحديث بيانات الأطلس بشكل مستمر، وتطوير أدواته التفاعلية، ليصبح نموذجًا رائدًا في توظيف التكنولوجيا المكانية لدعم الحوكمة الرشيدة والتخطيط المستقبلي.

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