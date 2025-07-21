الإثنين 21 يوليو 2025
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رياضة

موعد ومكان معسكر الهلال بعد الانسحاب من السوبر السعودي

الهلال
الهلال

كشفت تقارير سعودية أن نادي الهلال استقر على مكان إقامة معسكره الخارجي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، وذلك بعد مفاضلة بين عدد من المدن الأوروبية.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الهلال، اختار مدينة دوناوشينجن الألمانية، لخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكره الخارجي فيه.


وكانت إدارة الهلال قد درست عددًا من الخيارات أبرزها زيوريخ السويسرية وشتوتجارت الألمانية، قبل أن تستقر على المدينة الواقعة جنوب غربي ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، لتحتضن تحضيرات الفريق الأول بقيادة المدرب سيموني إنزاجي.


وقالت الصحيفة إنه من المنتظر أن تغادر بعثة "الزعيم" إلى ألمانيا يوم 31 يوليو الجاري، على أن ينطلق المعسكر رسميًا في 1 أغسطس المقبل ويستمر لمدة أسبوعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعسكر يسبقه فحوص طبية يخضع لها اللاعبون داخل مقر النادي في الأسبوع الأخير من يوليو الجاري.

وأوضحت أن تحديد الهلال لمقر معسكره الأوروبي يأتي في وقت لا يزال فيه الغموض يحيط بمشاركته في بطولة كأس السوبر السعودي المقررة في أغسطس المقبل.

وتقدمت إدارة النادي في 13 يوليو الجاري باعتذار إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي، مبررةً ذلك بتأخر الإجازة الصيفية للاعبين بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، ورغبتها في منح الفريق الوقت الكافي للاستشفاء قبل بداية الموسم.

ورغم تقديم الاعتذار، لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من الاتحاد السعودي بشأن اعتماد مشاركة فريق بديل للهلال في البطولة.

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