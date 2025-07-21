تنسيق الجامعات 2025، إقبال كثيف على اختبارات قدرات كلية علوم الرياضة بنات بحلوان

تنسيق الجامعات 2025.. بدأت كلية علوم الرياضة بنات بجامعة حلوان، في استقبال الطالبات لأداء اختبارات القدرات 2025، للقبول بالكلية، وسط إقبال كثيف من طالبات محافظتي القاهرة والجيزة.

اختبارات قدرات كلية علوم الرياضة بنات بحلوان

وبدأ التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، اعتبارا من 12 يوليو الجاري، ويستمر حتى 30 يوليو، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي أمس الأحد مد فترة التسجيل حتى نهاية يوليو.

وأدت الطالبات اختبارات الوزن والطول، والمقابلة الشخصية.

وأكدت الدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية علوم الرياضة بنات جامعة حلوان، أنه ليس من الضروري أن تكون الطالبة تجيد لعبة رياضية معينة للتقديم في اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة، وإنما هناك الكثير من الطالبات يبدأون في تعلم الرياضة من خلال الدراسة بالكلية.

اختبارات قدرات كلية علوم الرياضة بنات بحلوان

مسارات اختبارات قدرات كلية علوم الرياضة

حدد المجلس الأعلى للجامعات، مسارات اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة، من خلال دليل اختبارات القدرات 2025، وجاءت كالتالي:

أولًا: مسار اختبارات الاستعداد البدني

يؤدي هذه الاختبارات البنين والبنات وهي من الاختبارات من 60 درجة، والنجاح من 36 درجة) بنسبة 60%

أ- بالنسبة للبنين: عدد (6) اختبارات وهم:

اختبار السرعة: 100متر عدو (10درجات)

اختبارات قدرات كلية علوم الرياضة بنات بحلوان



اختبار تحمل القوة العضلية: الشد على العقلة (10درجات)

اختبار القدرة العضلية: الوثب الطويل من الثبات (10درجات)

اختبار الرشاقة: اختبار إلينوي العدو بين الأقماع (10درجات)

اختبار المرونة: ثني الجذع أمامًا ولأسفل لأقصى مدى ممكن (10درجات)

اختبار التحمل: الجري 800 متر (10درجات)

ب- بالنسبة للبنات: عدد (4) اختبارات وهم:

اختبار السرعة: 50 متر عدو (10درجات).

اختبار التوافق: الدوائر المرقمة (10درجات).

اختبار القدرة العضلية: الوثب الطويل من الثبات (10 درجات).

اختبار الرشاقة: اختبار إلينوي العدو بين الأقماع ( 10درجات).

اختبار القدرة العضلية: الوثب الطويل من الثبات (10 درجات).

اختبار الرشاقة: اختبار إلينوي العدو بين الأقماع (10 درجات).

اختبار المرونة: ثني الجذع أماما ولأسفل لأقصى مدى ممكن (10 درجات).

اختبار التحمل: الجري 600 متر (10 درجات).

ثانيًا: مسار اختبار المهارة:

يؤدي هذا الاختبار البنين والبنات وهو من 60 درجة، والنجاح من (36) درجة بنسبة 60٪.

يقدم الطالب في اليوم الأول ما يفيد قيده بالاتحاد المعني بالرياضة التخصصية، ويكون في نفس العام الذي يجرى فيه الاختبار وبحد أقصى عام ماضي.

التقديم في اليوم الأول جميع المستندات الدالة على ذلك بالكلية المنعقد بها الاختبار وترفق بملف الطالب، ولا يحق تغيير المسار المتقدم عليه.

وهو مسار الممارسين لرياضة مصنفة وفقا للنظم والقوانين واللوائح المنظمة للرياضات المختلفة ويتقدم لها الطلبة اللاعبون وفقا للشروط التالية:

الدرجة الكلية للاختبار من (60) درجة للتصنيف على فئتين الممارس الرياضة وفقا للمستوى وحقق مركز من (1: (3)، والفئة الثانية الممارس الرياضة وفقا للمستوى ولم يحقق مركز من الثلاثة الأولى

يتم الاختبار لكل مهارة بمعرفة اللجنة كما هو مبين وفقا للبنود بالجداول.

حيث يؤدي الطالب الذي يختار مسار اختبار المهارة في نشاط رياضي واحد من بين الاتي:

. الألعاب:

كرة قدم / كرة يد / كرة سلة / الكرة الطائرة / الهوكي / التنس / تنس الطاولة / الريشة الطائرة / الاسكواش / وغيرها.

مسابقات الميدان والمضمار:

عدو: (۱۰۰م / ٢٠٠ م / ٤٠٠م).

الرمي: (قرص / جلة / مطرقة / رمح ).

الوثب: (طويل / ثلاثي / عالي).

الجري: المسافات الطويلة / الضاحية / المارثون).

المشي.

الرياضات المائية:

(السباحة / كرة الماء / غوص / غطس / باليه مائي بنات).

المنازلات والرياضات الفردية:

(ملاكمة / مصارعة / جودو / تايكوندو / كاراتيه / رفع أثقال / وغيرها).

. الجمباز:

(جمباز فني بنين وبنات / ايروبيك بنين وبنات / ترامبولين بنين وبنات / ايقاعي بنات).

. الدراجات.

جمباز فني بنين وبنات / ايروبيك بنين وبنات / ترامبولين بنين وبنات / إيقاعي بنات).

. الدراجات

(اختبار سباق الدراجات).

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