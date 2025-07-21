ضبط شخص مارس البلطجة باستخدام كلب في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يصطحب كلبًا، ويمارس أعمال البلطجة في محافظة الإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وأن الكلب الذي كان بحوزته ملكه. وبمواجهته، أقر بحدوث مشاجرة يوم 12 من الشهر الجاري مع أحد جيرانه على خلفية خلافات بينهما، دون وقوع إصابات، وهي المشاجرة التي تم تصويرها في المقطع المتداول.

إجراءات قانونية فورية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتسليم الكلب للجهات البيطرية المختصة حفاظًا على السلامة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.