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حوادث

ضبط شخص مارس البلطجة باستخدام كلب في الإسماعيلية

ضبط شخص مارس البلطجة
ضبط شخص مارس البلطجة باستخدام كلب بالإسماعيلية، فيتو

 كشفت أجهزة الأمن  بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يصطحب كلبًا، ويمارس أعمال البلطجة في محافظة الإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة

 بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وأن الكلب الذي كان بحوزته ملكه. وبمواجهته، أقر بحدوث مشاجرة يوم 12 من الشهر الجاري مع أحد جيرانه على خلفية خلافات بينهما، دون وقوع إصابات، وهي المشاجرة التي تم تصويرها في المقطع المتداول.

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إجراءات قانونية فورية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتسليم الكلب للجهات البيطرية المختصة حفاظًا على السلامة العامة.

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