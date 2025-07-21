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عمل الشرقية: عقد دورات تدريبية وتعيينات جديدة بالقطاع الخاص

عقد دورات تدريبية
عقد دورات تدريبية وتعينات جديدة بالقطاع الخاص

قال الدكتور مهندس أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية: إن فرص العمل المتوفرة بالمديرية 3761 فرصة، كما أنه تم تعيين 2965 شخصا، موضحا أن عدد المسجلين والمستخرج لهم أمر تشغيل تصل إلى 7794 خريج ، كما أنه تم إبرام عقود للعمل بالخارج لـ 610  أشخاص في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وقد تسلموا العمل بالفعل. 

 

التفتيش على 2518 منشأة والحملات مستمرة 

وأكد عبد الهادي أن عدد المنشآت التى تم التفتيش عليها وطبقا لقانون العمل 2518 منشأة تجارية وصناعية وبشركات العاشر من رمضان والصالحية الجديدة  بمحافظة الشرقية مضيفا ان حملات التفتيش على ذوي الهمم مستمرة وأنه يتم تسكينهم فى العمل حسب رغباتهم وفى اقرب مكان الى مساكنهم وذلك طبقا لتعليمات احمد جبران وزير العمل وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

استخراج 2591 شهادة قياس مهارة 

وأشار إلى أنه تم استخراج 2591 شهادة قياس مهارة وهي بمثابة  الترخيص بالمهنة ولإثباتها بالبطاقة الشخصية وهي يعمل به كمسوغ عمل في المهنة أو الحرفة التى تم قياس المهارة عليها وذلك أيضا للراغبين فى السفر للخارج. 

بروتوكول تدريب طلاب المدارس فى الإجازة الصيفية  

ولفت عبد الهادى إلى أن عملية التفتيش مستمرة على كافة المنشأت بمحافظة الشرقية لكشف مدى استيفاء نسبة الـ 5%  وذلك طبقا للقانون 10 لسنة 2018 حتى يتم ادماج ذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم فى سوق العمل ومساعدتهم على الاندماج داخل المجتمع الشرقاوى كما تم عمل برتوكول تعاون  مع مديرية التربية والتعليم وذلك لتدريب الطلاب فى فترة الاجازة الصيفية على كافة أنواع  المهن الحرفية ويتم ايضا الردود على شكاوى وطلبات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والواردة على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية والتى تخص الشكاوى العمالية أو طلبات العمل. 

دورات تدريبية متواصلة 

كما تم عقد دورات تدريبية إلى 242 على خطوط الإنتاج من راغبى العمل بالمدن الصناعية  وتم أيضا تحرير استمارة تأمينات اجتماعية لكل منهم وذلك للعمل فى العاشر من رمضان ومنطقة بلبيس الصناعية والصالحية الجديدة وكذلك تم عمل دورة تدريبية بمركز تدريب النخال لعدد 25 وهو تدريب تحويلى لحاملى المؤهلات العليا والمتوسطة. 

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تنفيذ 21 دورة تدريبية بالعام 25-26 

 كما تم عقد 260 دورة تدريبية للعربات المتنقلة بالإضافة إلى 5 دورات للمراكز الثابتة والتدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 235 متدربة وقال إنه في العام 25-26 يتم  تنفيذ 21 دورة تدريبية بمركز النحال ومركز تدريب حى الصيادين بمحافة الشرقية. 

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