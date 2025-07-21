الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تشكيل عصابي لتجارة المخدرات يستأنف على حكم سجنهم بالمؤبد

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تقدم تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين متهمين بتصنيع والاتجار في عقار الترامادول المخدر بالقطامية باستئناف على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار وتصنيع المواد المخدرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري.

وبإجراء التحريات تبين أن 5 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تصنيع المواد المخدرة وتحديدا مخدر الترامادول متخذين من شقة أحدهم بدائرة قسم شرطة القطامية مكانا لممارسة نشاطهم الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة القطامية في ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في عقار الترامادول المخدر الترامادول المخدر عقار الترامادول المخدر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة القطامية

مواد متعلقة

تفاصيل دعوى قضائية تطالب بحظر تداول مخدر جابابنتين

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش في مصر الجديدة

إحالة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر للجنايات

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

الأهلي يواجه الملعب التونسي في أول ودياته بالمعسكر الخارجي

أسرة الطفل ياسين تصل جنايات دمنهور لحضور ثاني جلسات الاستئناف

الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة..اليوم

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

خدمات

المزيد

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أخطاء أول سنة قيادة وطرق تفاديها لإطالة عمر السيارة

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والمكرونة وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

هل «الدايم» من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز تسمية شركة به؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية