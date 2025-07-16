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حوادث

المؤبد لعصابة تصنيع الترامادول في القطامية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 5 عاطلين متهمين بتصنيع والاتجار في عقار الترامادول المخدر بالقطامية بالسجن المؤبد.

البداية كانت عندما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار وتصنيع المواد المخدرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري.


وبإجراء التحريات تبين أن 5 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تصنيع المواد المخدرة وتحديدا مخدر الترامادول متخذين من شقة أحدهم بدائرة قسم شرطة القطامية مكانا لممارسة نشاطهم الآثم.


عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة القطامية في ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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