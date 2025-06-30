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حوادث

إحالة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين لاتهامهم بجلب 800 الف قرص مخدر تمهيدًا للاتجار بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر إلى محكمة الجنايات.

كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد ألقى القبض علي تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية خطرة أثناء محاولتهم جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها.

إحالة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر للجنايات

وعقب تقنين الإجراءات  وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين وبحوزتهم 800 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول، 5 سيارات ومبالغ مالية عملات "أجنبية محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

 وبمواجهتم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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