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حوادث

إحالة سائق "توك توك" بتهمة الشروع في قتل زميله بالمرج للمحاكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت  نيابة المرج بإحالة سائق توك توك لاتهامه بالتعدي على زميله وإصابته بجروح متفرقة في الجسم بسبب خلافات نشبت بينهما، على أولوية المرور بدائرة عزبة النخل للمحاكمة الجنائية. 

واعترف المتهم بطعن زميله بمفك بعد أن نشبت بينهما مشاجرة لخلافهما على أولوية المرور؛ الأمر الذي دفعه للتعدي على المجني عليه بطعنة فأحدث إصابته، ثم لاذ بالفرار خوفًا من المساءلة القانونية.

إحالة سائق "توك توك" بتهمة الشروع في قتل زميله بالمرج للمحاكمة

البداية كانت عندما تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين وإصابة أحدهما.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الأمن وسيارة الإسعاف التي قامت بنقل المصاب للمستشفى.

وبجمع التحريات والمعلومات، تمكنت قوات البحث الجنائي من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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نيابة المرج عزبة النخل غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة

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