الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

إحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل صديقه داخل الحديقة الدولية للجنايات

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل صديقه داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية.

وتسلمت النيابة التقرير الطبي للمجني عليه وتبين أنه أصيب بجروح قطعية في البطن واليد علي يد اثنين آخرين داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر، وأفاد بأن المصاب يخضع للعلاج داخل المستشفى العام وتمت خياطة جروحه بـ 50 غرزة ويستلزم فترة علاج أكثر من 21 يوما.

مشاجرة بين طرفين في مدينة نصر 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإصابة أحدهم بطعنة في الحديقة الدولية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب يبلغ من العمر 20 سنة بطعنة نافذة بالبطن على يد آخر بسبب خلاف بينهما.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة طعن خلالها المتهم زميله وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة الحديقة الدوليه النيابة العامة

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