حبس سائق متهم بطعن زميله في عزبة النخل

أمرت نيابة المرج بحبس سائق توك توك لاتهامه بالتعدي على زميله وإصابته بجروح متفرقة في الجسم بسبب خلافات نشبت بينهما، على أولوية المرور بدائرة عزبة النخل 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

واعترف المتهم بطعن زميله بمفك سائق بعد أن نشبت بينهما مشاجرة لخلافهما على أولوية المرور الأمر الذي دفعه للتعدي على المجني عليه بطعنة فأحدث إصابته، ثم لاذ بالفرار خوفًا من المساءلة القانونية.

البداية كانت عندما تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين وإصابة أحدهما وعلى الفور تم الدفع بقوات الأمن وسيارو الإسعاف التي قامت بنقل المصاب للمستشفى.

وبجمع التحريات والمعلومات، تمكنت قوات البحث الجنائي من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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