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حوادث

تجديد حبس جامع خردة بتهمة الشروع في قتل صاحب محل بالنهضة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس جامع خردة بتهمة الشروع في قتل صاحب محل نحاس بمنطقة النهضة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف التقرير الطبي للمجني عليه، أنه مصاب بجرح قطعي في منطقة الرأس والجبهة واستلزم خياطة أكثر من 20 غرزة وحدوث عاهة مستديمة أعلى الحاجب الأيمن.

كانت مباحث قسم شرطة السلام تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين مالك محل وجامع خردة بمنطقة النهضة، علي خلفية سرقة الأخير قطعة نحاس من داخل محل الأول، وأنكرها ورفض رد قيمتها.


ودلت التحريات على أن مشاجرة نشبت بين الطرفين أقدم فيها جامع الخردة علي طعن صاحب المحل في رأسه بمفتاح حديدي مما أسفر عن إصابته، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والقبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب والتحفظ على أداة الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث للوقوف على ملابساته.

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محكمة جنح السلام منطقة النهضة قسم شرطة السلام النيابة العامة

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