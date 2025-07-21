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حوادث

استدعاء أهل طالبة أصيبت بعد سقوطها من أعلى عقار في المرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالبة أصيبت بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسدها، بعد سقوطها من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة المرج.

وأمرت باستدعاء أهلها لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

استدعاء أهل طالبة أصيبت بعد سقوطها من أعلى عقار في المرج

تلقت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طالبة من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. 


وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام طالبة بمباشرة أعمال المنزل اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني من الشقة محل سكنهم في منطقة المرج.
تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المرج النيابة العامة

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