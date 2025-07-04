الجمعة 04 يوليو 2025
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محافظات

مصرع عامل سقط من أعلى شجرة مانجو في قنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى شجرة مانجو أثناء عمله في قرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تفاصيل الإخطار بقنا

كانت البداية عندما تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد بمصرع عامل نتيجة سقوطه من ارتفاع.

وبالفحص، تبين مصرع المدعو "محمد. ح. ر"، بعد سقوطه من أعلى شجرة مانجو، حيث تم نقل الجثة إلى المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيق، بينما كُلّفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة.

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