وزير البترول: استمرار جهود تأمين احتياجات الكهرباء والصناعة من الغاز خلال الصيف

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطتها لضمان استدامة توفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية فى مقدمتها قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف التي تشهد موجات حرارة مرتفعة يصاحبها زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الوقود والغاز.

مركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية "ناتا"، التابع لشركة جاسكو بالقاهرة الجديدة، حيث تابع الموقف التشغيلي لمنظومة ضخ الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية، واطمأن على كفاءة التشغيل وتدفق كميات الغاز من الإنتاج المحلي، وكذلك من خلال سفن التغييز الثلاث العاملة حاليًا بمينائي سوميد وسونكر بالسخنة.

وأشار الوزير إلى النجاح فى تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود والغاز خلال الأيام الماضية التى شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وذلك نتيجة سيناريوهات تشغيل الشبكة القومية والمناورات التشغيلية التي تم وضعها لمواجهة حالات الطوارئ، لافتًا إلى ان هناك تنسيق وتعاون مستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال فرق عمل مشتركة تعمل على مدار الساعة لتحديد احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز وضمان تلبيتها، اعتمادًا على شحنات الغاز المسال المستورد التي تم الاتفاق عليها.

جهود متكاملة لضمان استقرار منظومة الغاز الطبيعي

وشدد المهندس كريم بدوي على أن الدولة، بجميع جهاتها المعنية، تواصل جهودها المتكاملة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون المكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو.

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